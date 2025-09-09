Ruoti, uomo intrappolato nel fango: salvato dai vigili del fuoco

Spread the love

Tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio di ieri a Ruoti, in contrada Croce, dove un uomo di circa 60 anni è rimasto intrappolato nel fango mentre lavorava in un cantiere di scavo.

L’uomo sarebbe caduto accidentalmente in una buca profonda circa tre metri, rimanendo bloccato nel terreno reso vischioso dalle piogge recenti. La situazione è apparsa subito critica: l’uomo rischiava infatti di essere completamente risucchiato dal fango.

Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con una squadra del Nucleo Speleo-Alpino-Fluviale (SAF), specializzata in operazioni di soccorso in ambienti difficili. I soccorritori sono riusciti a liberare l’uomo e a riportarlo in superficie in sicurezza.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il personale del 118: per fortuna, il sessantenne ha riportato solo lievi ferite ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

