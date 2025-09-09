martedì, Settembre 9, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Tentano di spegnere la friggitrice in fiamme con l’acqua: brucia l’intera casetta

Il Faro
BOLZANO. Nel pomeriggio di ieri una casetta da giardino, situata all’interno di un condominio, è andata a fuoco a Laives.

La causa è stata una friggitrice che, per via del surriscaldamento dell’olio, ha preso fuoco. Nel tentativo di spegnere le fiamme con l’acqua, l’incendio si è propagato all’intera struttura. Grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco è stato possibile evitare che le fiamme si diffondessero all’edificio vicino.

