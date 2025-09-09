Vasto incendio a Morano Calabro: in fumo quasi 30 ettari di bosco e macchia mediterranea

Spread the love

MORANO CALABRO (CS) – Una giornata di fiamme e apprensione quella di ieri nel territorio comunale di Morano Calabro, dove un vasto incendio ha interessato l’area compresa tra le località Dirupata e Carbonara, mandando in fumo circa 30 ettari di macchia mediterranea e bosco di conifere. L’intervento di Calabria Verde, dei Vigili del Fuoco di Castrovillari, dei Carabinieri Forestali e dei volontari, ha impedito che il fronte del fuoco si estendesse ulteriormente, ma il bilancio resta pesante.

Per contenere il rogo sono stati eseguiti numerosi lanci aerei, operati da tre Canadair della flotta regionale antincendio e da un elicottero di Calabria Verde. Sul posto anche la polizia locale di Morano, che ha disposto la chiusura temporanea della strada provinciale in direzione Campotenese per motivi di sicurezza.

Le fiamme, partite dalla zona della Dirupata, sono avanzate rapidamente, fino a lambire il perimetro interno del Parco Nazionale del Pollino e sono in corso le indagini per stabilire l’origine dell’incendio. Al momento non si esclude la matrice dolosa. Le autorità invitano la cittadinanza alla massima prudenza e a segnalare tempestivamente eventuali focolai o comportamenti sospetti.

