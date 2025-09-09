VIDEO – La facciata di una chiesa vittoriana, dichiarata monumento storico, è improvvisamente crollata.

Spread the love

Momenti di panico si sono registrati domenica mattina a Cleckheaton, nella contea del West Yorkshire, in Inghilterra.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10 del mattino, quando una parte del muro frontale dell’edificio è improvvisamente crollata sul marciapiede lungo Bradford Road.

Le riprese della scena mostrano il momento in cui un passante si accorge che le pietre stanno iniziando a staccarsi e riesce a scappare pochi secondi prima che la facciata crolli completamente al suolo. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma l’incidente ha causato grande preoccupazione nella comunità locale.

La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente sul posto, mentre le foto scattate dopo il crollo mostrano grandi massi e detriti edili sparsi sulla strada, a testimonianza del pericolo che l’incidente avrebbe potuto rappresentare se ci fossero stati altri passanti nelle vicinanze.