In casa il cadavere della madre morta da un anno: era a letto sotto le coperte

Spread the love

Un’anziana donna originaria di Genova, Francesca Pettinato, è stata trovata morta in casa, ma il suo decesso risalirebbe almeno a un anno fa. In tutto questo tempo, la figlia avrebbe custodito il segreto continuando a percepire la pensione della madre e usufruendo dei permessi e dei congedi lavorativi previsti dalla legge 104, che concede agevolazioni per l’assistenza di persone anziane o malate.

La donna morta un anno fa: trovata in avanzato stato di decomposizione

La macabra scoperta a Bergamo, dove l’anziana – che al momento del decesso aveva 101 anni – viveva ormai da tempo: le forze dell’ordine, mercoledì pomeriggio, avrebbero trovato il cadavere ancora nel letto, con le coperte fino al collo, in avanzato stato di decomposizione.

A dare l’allarme e a far scattare le indagini è stato il figlio della donna, che vive a Genova, preoccupato perché la sorella non rispondeva più al telefono.

Ma proprio la stessa sorella nascondeva un inquietante segreto: all’arrivo delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco nell’abitazione dell’anziana, mercoledì pomeriggio, la scoperta shock. Incalzata sull’argomento, la figlia avrebbe ammesso che la data del decesso risalirebbe allo scorso 17 settembre, un anno fa.

Nei mesi successivi si sarebbero reiterate le lamentele e le segnalazioni dei vicini di casa per il forte odore che ogni tanto proveniva dall’abitazione. Ma mai nessuno avrebbe potuto immaginare cosa nascondevano quelle mura.