Incendio in un essicatoio contenente mais
Incendio in un essicatoio contenente del mais intorno alle 8.30 di questa mattina, giovedì 11 settembre 2025 in Strada comunale San Giuseppe a Moncrivello. Sul posto sono subito giunte alcune squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Livorno Ferraris, da quello volontario di Santhià e una con l’ autoscala dalla Centrale di Vercelli,
Le operazioni di spegnimento hanno richiesto diverse ore di lavoro prima della completa estinzione. Per fortuna, non si registrano persone ferite. Presenti sul posto i Carabinieri di Livorno Ferraris.
