giovedì, Settembre 11, 2025
Ultimo:
cronaca

Parè, barca affondata al porto: sversamento di carburante nel lago

Il Faro
Spread the love

Barca affondata nel porto di Parè, sversamento di carburante nel lago. E’ accaduto nella serata di ieri, mercoledì 10 settembre 2025; sul posto sono intervenuti la Polizia locale e i Vigili del fuoco. Per precauzione il porto è stato temporaneamente chiuso; terminate le operazioni di rimozione tutta l’area del porto tornerà pienamente fruibile. La barca affondata al momento non è ancora stata recuperata dai proprietari.

Stando ad alcune testimonianze, sembra che la barca in questione si trovasse al porto di Parè da un paio di anni in condizioni precarie, con il serbatoio semi aperto. La barca risulta essere di proprietà di un’associazione, già contattata dalle forze dell’ordine.

https://primalecco.it/attualita/pare-barca-affondata-al-porto-sversamento-di-carburante-nel-lago/

Potrebbe anche interessarti

Massa Lubrense, precipita dal Ponte Annunziata e muore dopo un volo di oltre 60 metri

Il Faro

Addio al Bonus Renzi 80 euro: diverrà una detrazione, penalizzati i redditi più bassi

Il Faro

VIDEO – Trovati altri due corpi all’interno del Bayesian affondato: gli altri 2 sono stati portati al molo

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *