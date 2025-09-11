Porticello, peschereccio incagliato all’altezza dello scoglio Formica

Spread the love



Da stamattina diverse squadre dei vigili del fuoco di Palermo sono impegnate nelle operazioni di soccorso ad un peschereccio di 45 metri incagliato a largo di Porticello, all’altezza dello scoglio la Formica.

L’imbarcazione, a seguito dello scontro con gli scogli, ha riportato alcuni danni tra cui uno squarcio di circa un metro. L’equipaggio dell’imbarcazione, composto di 8 unità, è rimasto illeso.

Le squadre intervenute, composte da personale del nucleo Nautico, del nucleo Sommozzatori e da una squadra di terra a supporto, sono intervenute al fine di stabilizzare l’imbarcazione, evitandone l’affondamento. Le operazioni di soccorso sono coordinate dalla Capitaneria di Porto.

https://www.rainews.it/tgr/sicilia/articoli/2025/09/porticello-peschereccio-incagliato-allaltezza-dello-scoglio-formica-1f6d8afd-cb61-4b3d-a020-1b0a05632fb2.html