giovedì, Settembre 11, 2025
Si schianta col parapendio sugli alberi di Borso del Grappa: pilota olandese salvato dai Vigili del Fuoco

Poco prima delle 13 di oggi, grande spavento nel bosco vicino a Borso del Grappa: un pilota olandese, in volo con il suo parapendio, è rimasto impigliato tra gli alberi a circa 15 metri di altezza.

La chiamata d’emergenza è partita da uno spettatore che ha assistito alla caduta e ha subito allertato il 115. In pochi minuti, le squadre dei Vigili del Fuoco sono arrivate sul posto: cinque operatori da Bassano del Grappa e l’autoscala dal Comando di Treviso, strumento fondamentale per raggiungere il pilota in quota.

Grazie alla prontezza dei soccorritori, in meno di un’ora il parapendista è stato liberato e trasportato al suolo. Le sue condizioni sono state giudicate discrete, e il personale del 118 lo ha preso in carico per gli accertamenti sanitari di routine.

L’episodio ricorda ancora una volta l’importanza della rapidità d’intervento nei terreni impervi del Monte Grappa, dove il turismo sportivo si accompagna sempre a una certa dose di rischio.

