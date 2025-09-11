 Un vigile del fuoco dell’Indiana muore durante l’intervento in un incendio

Spread the love

NTEA DI DUBOIS, Indiana — I vigili del fuoco della contea di Dubois sono in lutto dopo che il dipartimento dei vigili del fuoco volontari di Celestine ha annunciato che il pompiere Luke Gehlhausen è morto durante lo svolgimento del suo dovere.

Il dipartimento ha pubblicato sui social media che Gehlhausen stava intervenendo in un incendio quando è rimasto coinvolto in un incidente mortale.

Gehlhausen, 41 anni, ha prestato servizio nel dipartimento per 17 anni. “In questo momento, vi chiediamo di tenere nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere la moglie, i figli, i genitori, la sorella e la famiglia allargata di Luke mentre affrontano questa difficile situazione”, ha affermato il dipartimento.

