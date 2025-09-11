VIDEO – Milano, la scalata simbolica dei vigili del fuoco: su e giù sulla Torre Galfa per ricordare i colleghi di New York morti l’11 settembre 2001
La salita di oltre trenta piani, per quattro volte, trasportando tutto l’equipaggiamento per gli incendi, del peso di circa 20 chilogrammi
Oggi, 11 settembre 2025, i vigili del fuoco di Milano, per ricordare i 343 colleghi statunitensi morti negli attentati alle Twin Towers dell’11 settembre 2001 a New York. Hanno «scalato» gli oltre 30 piani della Torre Galfa, in salita e discesa, per quattro volte, trasportando tutto l’equipaggiamento per gli incendi, del peso di circa 20 chilogrammi (Andrea Cherchi)
https://video.corriere.it/milano/milano-la-scalata-simbolica-dei-vigili-del-fuoco-su-e-giu-sulla-torre-galfa-per-ricordare-i-colleghi-di-new-york-morti-l-11-settembre-2001/6bb22053-79a0-4283-b8a5-e56ba0ad7xlk