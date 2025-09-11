giovedì, Settembre 11, 2025
VIDEO – Milano, la scalata simbolica dei vigili del fuoco: su e giù sulla Torre Galfa per ricordare i colleghi di New York morti l’11 settembre 2001

La salita di oltre trenta piani, per quattro volte, trasportando tutto l’equipaggiamento per gli incendi, del peso di circa 20 chilogrammi

Oggi, 11 settembre 2025, i vigili del fuoco di Milano, per ricordare i 343 colleghi statunitensi morti negli attentati alle Twin Towers dell’11 settembre 2001 a New York. Hanno «scalato» gli oltre 30 piani della Torre Galfa, in salita e discesa, per quattro volte, trasportando tutto l’equipaggiamento per gli incendi, del peso di circa 20 chilogrammi (Andrea Cherchi)

