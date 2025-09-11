VIDEO – Oltre 60 container sono finiti in mare dopo essere caduti da una nave nel porto di Long Beach
più di 60 container si sono rovesciati da una nave cargo nel porto di Long Beach , finendo in mare e galleggiando in acqua.
Secondo il portavoce del porto di Long Beach, Art Marroquin, i container sono caduti da una nave chiamata Mississippi poco prima delle 9 del mattino e non sono stati segnalati feriti
Long Beach, a circa 20 miglia (32 chilometri) a sud di Los Angeles , è uno dei porti marittimi più trafficati del paese: il 40% di tutti i container marittimi degli Stati Uniti transita attraverso questo porto o attraverso il porto di Los Angeles .
Alcuni container sembrano essere caduti sullo STAX 2, un’imbarcazione antinquinamento ancorata al fiume Mississippi che cattura le emissioni. Un container vuoto può pesare dalle due alle quattro tonnellate (da 2,2 a 4,4 tonnellate), a seconda delle dimensioni.
Il terminal container Pier G, uno dei sei del porto, ha temporaneamente sospeso le operazioni di scarico e carico delle navi mentre le autorità lavoravano per mettere in sicurezza i container.
Secondo i siti web di tracciamento delle imbarcazioni, la Mississippi batte bandiera portoghese ed è arrivata a Long Beach dopo essere partita il 26 agosto dal porto di Yantian a Shenzhen , in Cina .