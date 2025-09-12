Al Teatro Petrolini di Testaccio corso gratuito di cucina vegetariana e finale del contest di Esperienza Lazio

Spread the love



Si conclude domenica 21 settembre con una giornata speciale presso lo storico Teatro Petrolini di Roma, nella suggestiva cornice di Testaccio, in via Rubattino 5, il percorso di Esperienza Lazio, il progetto sulla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche regionali promosso dall’Associazione Amant Odv, con il contributo di Arsial e della Regione Lazio.

Dalle 16:00 alle 20:00 si potranno degustare le più note eccellenze enogastronomiche laziali, alla presenza dei produttori, partecipare al corso gratuito di cucina vegetariana tenuto da Simona Pambianchi, adottare i nostri amici a quattro zampe, mentre il clou dell’appuntamento sarà rappresentato dalla visione dei video con le ricette finaliste, selezionati dalla giuria e giunti durante l’estate, e la conseguente premiazione del concorso.

“Sapori, solidarietà e tradizioni – dichiara il Presidente di Amant Odv Mauro Sorbelli – sono stati il filo conduttore di questo progetto che ci ha accompagnato per tutta l’estate e che ha riscosso grande successo di partecipazione. Il nostro obiettivo era quello di valorizzare le nostre eccellenze enogastronomiche attraverso le ricette vegetariane tipiche, secondo le esperienze gustative del pubblico. Possiamo dire di aver pienamente raggiunto lo scopo, e l’evento di domenica 21 lo testimonierà”