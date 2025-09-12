Droni russi in Polonia, Varsavia chiude il confine con la Bielorussia

Spread the love

Come preannunciato, la Polonia ha chiuso dalla mezzanotte di oggi, 12 settembre, tutti i valichi di frontiera con la Bielorussia rimasti operativi fino ad ora. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno, Marcin Kierwinski, al confine di Terespol, l’unico ancora aperto: il motivo principale sono “le esercitazioni militari Zapad-2025”, che coinvolgono sia le forze di Minsk che quelle russe e che sono ufficialmente iniziate oggi. “Il traffico riprenderà, ma solo quando saremo certi che la sicurezza dei polacchi sarà garantita. Dal punto di vista economico, ci impegneremo a riaprire il confine il prima possibile”, ha aggiunto Kierwinski. La situazione nell’Europa orientale è quindi sempre più tesa, a partire dalla questione dei droni russi che hanno sorvolato lo spazio aereo polacco, che ha portato Varsavia a invocare l’articolo 4 del Trattato della Nato.

https://tg24.sky.it/mondo/2025/09/12/polonia-bielorussia-confine-chiuso