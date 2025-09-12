Gaza, Tajani: Scelte Netanyahu oltre la reazione proporzionata, violato diritto internazionale

Spread the love

(Agenzia Vista) Roma, 11 settembre 2025 “Da tempo diciamo però che le scelte del governo Netanyahu sono andate ben oltre una reazione proporzionata, violando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario.

Troppe vittime, troppi bambini sono morti e continuano a morire a Gaza City.” Così il ministro degli esteri Antonio Tajani, durante l’informativa sui recenti sviluppi della crisi in Ucraina e in Medio-Oriente, in Senato. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev