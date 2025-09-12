Il Golfo ospita il 22° Campionato italiano Vigili del fuoco di calcio a cinque

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto ha annunciato la conferenza stampa di presentazione del 22° Campionato Italiano VVF 2025 di Calcio a 5 – Memorial “Massimiliano Saitta”, in programma giovedì 18 settembre 2025 alle ore 11:00 presso la Sala del Consiglio Comunale di Follonica.

Durante l’incontro verranno illustrati i dettagli dell’importante manifestazione sportiva, che si terrà a Follonica dal 22 al 26 settembre 2025. L’iniziativa è dedicata alla memoria del collega Massimiliano Saitta, vigile del fuoco scomparso prematuramente all’età di 31 anni, ricordato con grande affetto dai colleghi e dalla comunità follonichese.i

Alla conferenza stampa interverranno il Comandante dei Vigili del Fuoco di Grosseto, ingegner Roberto Bonfiglio, il Dirigente Superiore Ginnico Sportivo Lamberto Cignitti, il Direttore Ginnico Sportivo Antonio Occhipinti, il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani, l’assessore allo Sport del Comune di Follonica e il Capo Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Follonica, Andrea Arnaldi

Il campionato vedrà la partecipazione di numerose squadre provenienti da diversi Comandi italiani, trasformando la città di Follonica in un punto di incontro per sport, amicizia e memoria.

Oltre alla competizione sportiva, l’evento sarà un momento di commemorazione e condivisione, volto a onorare la figura di Massimiliano Saitta e i valori di solidarietà, spirito di squadra e servizio alla comunità che hanno guidato la sua vita e il suo impegno professionale.

