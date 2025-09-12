Incendio alla sede dell’Inps di Brescia, Vigili del fuoco sul posto

Spread the love

Le fiamme oggi sono scoppiate attorno alle 8 di mattina, con fumo ben visibile sul tetto della struttura. L’incendio sarebbe partito e si sarebbe sviluppato al quarto piano, dove c’è l’archivio. Da capire se l’impianto antincendio non sia stato sufficiente o se proprio non sia entrato in funzione.

Sul posto diverse squadre dei Vigili del fuoco, affiancati dai carabinieri, che stanno attualmente operando. Al momento non si sa se siano coinvolte delle persone. La sede è stata evacuata.

L’edificio è stato dichiarato completamente inagibile, e i Vigili del fuoco hanno iniziato a movimentare materiale dal quarto piano per permettere le operazioni di spegnimento e bonifica. I dipendenti, che sono stati evacuati, sono stati accompagnati al primo e secondo piano in sicurezza per recuperare gli effetti personali. Ad indagare saranno i Vigili del fuoco: per ora è certo che gli allarmi siano scattati, non si conosco però ancora le cause del rogo.

