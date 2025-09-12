Incendio alla sede dell’Inps di Brescia, Vigili del fuoco sul posto
Le fiamme oggi sono scoppiate attorno alle 8 di mattina, con fumo ben visibile sul tetto della struttura. L’incendio sarebbe partito e si sarebbe sviluppato al quarto piano, dove c’è l’archivio. Da capire se l’impianto antincendio non sia stato sufficiente o se proprio non sia entrato in funzione.
- Sul posto diverse squadre dei Vigili del fuoco, affiancati dai carabinieri, che stanno attualmente operando. Al momento non si sa se siano coinvolte delle persone. La sede è stata evacuata.
L’edificio è stato dichiarato completamente inagibile, e i Vigili del fuoco hanno iniziato a movimentare materiale dal quarto piano per permettere le operazioni di spegnimento e bonifica. I dipendenti, che sono stati evacuati, sono stati accompagnati al primo e secondo piano in sicurezza per recuperare gli effetti personali. Ad indagare saranno i Vigili del fuoco: per ora è certo che gli allarmi siano scattati, non si conosco però ancora le cause del rogo.
