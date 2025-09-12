venerdì, Settembre 12, 2025
Vigili del fuoco

Interventi nelle Marche

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

PETRITOLI (FM) – INCENDIO FURGONE – I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle ore 9:30 nel comune di Petritoli per l’incendio di un furgone.
Il mezzo era parcheggiato all’interno di un’area privata, a ridosso di un’abitazione.
La squadra di Fermo, utilizzando liquido schiumogeno, ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza la zona.

Dal Comando di Fermo

————————————–

Sarnano (MC) – Soccorso a persona – Alle ore 12:30 circa di oggi i Vigili del fuoco sono intervenuti per prestare assistenza a due persone anziane che avevano perso l’orientamento mentre erano alla ricerca di funghi in una zona impervia di Frontignano.
La squadra di Visso, una volta rintracciati i due, in buone condizioni di salute, li ha accompagnati fino alle loro auto.
Sul posto erano presenti anche i Carabinieri e il Soccorso Alpino, che hanno fornito supporto alle operazioni di soccorso.

Dal Comando di Macerata

