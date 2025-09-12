Interventi nelle Marche

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

PETRITOLI (FM) – INCENDIO FURGONE – I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle ore 9:30 nel comune di Petritoli per l’incendio di un furgone.

Il mezzo era parcheggiato all’interno di un’area privata, a ridosso di un’abitazione.

La squadra di Fermo, utilizzando liquido schiumogeno, ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza la zona.

Dal Comando di Fermo

Sarnano (MC) – Soccorso a persona – Alle ore 12:30 circa di oggi i Vigili del fuoco sono intervenuti per prestare assistenza a due persone anziane che avevano perso l’orientamento mentre erano alla ricerca di funghi in una zona impervia di Frontignano.

La squadra di Visso, una volta rintracciati i due, in buone condizioni di salute, li ha accompagnati fino alle loro auto.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri e il Soccorso Alpino, che hanno fornito supporto alle operazioni di soccorso.

Dal Comando di Macerata