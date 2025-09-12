Israele intensifica attacchi su Gaza City, residenti rifiutano evacuazione

Spread the love

REUTER – 16,00 – Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie locali, gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno 40 palestinesi nella Striscia di Gaza oggi, la maggior parte a Gaza City, dove molti residenti sono rimasti nonostante gli ordini di evacuazione israeliani poiché non hanno un luogo sicuro dove andare.

Israele ha reso noto che è sua intenzione assumere il pieno controllo della città, dove circa un milione di persone hanno trovato rifugio, nell’ambito del piano per eliminare il gruppo militante Hamas, e ha intensificato gli attacchi, secondo quanto riferito dai residenti.

L’assalto militare israeliano a Gaza ha ucciso più di 64.000 persone, per lo più civili, secondo le autorità sanitarie locali, innescando una crisi alimentare e un disastro umanitario più ampio, riducendo in macerie gran parte della Striscia. Continua a leggere

Il ministero della salute locale ha detto che almeno 411 persone, tra cui 142 bambini, sono morte di fame e malnutrizione.