venerdì, Settembre 12, 2025
Vigili del fuoco

Larderia, paura dopo un incendio in un'abitazione

aura a Larderia inferiore per un incendio scoppiato all'interno di un'abitazione di contrada Bordasco. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco, fumo nero visibile fin dall'autostrada. Secondo i primi accertamenti l'incendio sarebbe scoppiato nel cortile di una casa e avrebbe in poco tempo coinvolto anche alcuni edifici vicini. Non risultano feriti, gli occupanti delle abitazioni sono riusciti a scendere in strada in attesa dei soccorsi. Intervenuto anche il consigliere del primo Quartiere Mario Crottogini.

https://www.messinatoday.it/cronaca/incendio/incendio-casa-larderia-12-settembre-2025.html
