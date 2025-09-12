Larderia, paura dopo un incendio in un’abitazione
aura a Larderia inferiore per un incendio scoppiato all’interno di un’abitazione di contrada Bordasco. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco, fumo nero visibile fin dall’autostrada. Secondo i primi accertamenti l’incendio sarebbe scoppiato nel cortile di una casa e avrebbe in poco tempo coinvolto anche alcuni edifici vicini. Non risultano feriti, gli occupanti delle abitazioni sono riusciti a scendere in strada in attesa dei soccorsi. Intervenuto anche il consigliere del primo Quartiere Mario Crottogini.
