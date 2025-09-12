Ospitalità ai militari israeliani in Italia, il Governo insiste: “Dovevamo proteggerli”

Spread the love

Nell’Aula di Montecitorio, questa mattina, con un’interpellanza urgente, Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra ha attaccato duramente il Governo di Giorgia Meloni per la sua politica verso Israele e per la persistenza dell’accordo di cooperazione militare tra Roma e Tel Aviv. Bonelli ha denunciato il genocidio in corso nella Striscia di Gaza, le procedure illegali di annessione in Cisgiordania approvate dalla Knesset, e ha definito tali atti una costante e dolorosa violazione del diritto internazionale; ha poi chiesto spiegazioni puntuali sul perché l’Esecutivo non intenda revocare l’intesa militare con Israele, ricordando i dati aggiornati sulle esportazioni italiane nel 2024: armi e munizioni per circa 5,8 milioni di euro, tecnologie aerospaziali (aerei, droni, radar) per circa 34 milioni.

Tra le accuse sollevate, Bonelli ha citato anche l’ospitalità in resort italiani di militari israeliani per “decompressione psicologica”, la protezione a loro garantita dalle forze dell’ordine e i rifornimenti logistici e atterraggi di velivoli militari israeliani su basi italiane come Sigonella. Il parlamentare ha poi chiesto numeri precisi: quanti cittadini italiani (anche con doppio passaporto) combattono in Israele, quanti sono feriti o deceduti, quanti voli militari israeliani sono transitati dalle basi italiane dal 7 ottobre 2023 e quale tipo di assistenza abbiano ricevuto. Ha infine sollevato il tema della responsabilità penale, alla luce della legge 962/1967, che prevede la possibilità di perseguire in Italia reati come il genocidio, anche se commessi all’estero, sottolineando la necessità di fare chiarezza sul coinvolgimento di cittadini italiani.

