Padre aggredisce il figlio e dà fuoco alla casa: il cane salva la vita al padroncino minorenne

San Lazzaro di Savena (Bologna), 12 settembre 2025 – E’ una storia di coraggio a quattro zampe quella che arriva da San Lazzaro di Savena, dove un cane ha salvato la vita al piccolo padroncino, aggredito dal padre, un cinquantenne arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio aggravato e di incendio doloso.

Il tentativo di strangolamento e la chiamata ai carabinieri

A chiamare i carabinieri è stato il ragazzo, minorenne, che al telefono con il 112 ha raccontato di come il padre avesse tentato di strangolarlo. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di San Lazzaro si sono precipitati sul posto: una volta arrivato, hanno trovato l’edificio avvolto dalle fiamme, domate dai vigili del fuoco, e due cani di grossa taglia.

