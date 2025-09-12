Roma, esplosione davanti al centro sociale La Strada. Striscione contro Di Battista. «Se dovesse succedermi qualcosa conoscete i responsabili»

Spread the love

Ho appena parlato con il sottosegretario agli Interni Nicola Molteni, persona seria, che mi ha detto che si sarebbe mosso immediatamente per compiere tutte le azioni necessarie per garantire la mia sicurezza e quella dei miei figli.

Come ho sempre detto la questione palestinese, il sostegno ad un popolo che sta subendo un genocidio da parte di Israele, è più importante della mia stessa vita e non smetterò mai di denunciare l’orrore che si sta consumando a poche centinaia di km dalle nostre coste». Queste le parole dell’ex deputato 5 stelle Alessandro Di Battista dopo aver saputo della notizia dell’esplosione davanti all’ingresso del centro sociale autogestito La Strada, in via degli Armatori, nel quartiere Garbatella.

L’esplosione e lo striscione «Di Battista puttana di Hamas»

Stanotte, alle 4:08, un ordigno è esploso davanti all’ingresso del centro sociale autogestito La Strada, in via degli Armatori, nel quartiere Garbatella. L’esplosione, accompagnata da uno striscione con la scritta «Di Battista puttana di Hamas», ha scosso la comunità locale, senza però riuscire a danneggiare l’interno del locale, come spiegano le attiviste e gli attivisti del centro. Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza contro lo spazio autogestito, che dall’ottobre 2023 è bersaglio di minacce, imbrattamenti e danneggiamenti. Solo il 15 maggio scorso un altro ordigno era stato fatto esplodere davanti al centro, episodi tutti denunciati alle autorità competenti.

