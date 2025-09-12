Rotta la condotta del gas, rischio esplosione all’ex ospedale di Massafra: evacuati pazienti e personale, vigili del fuoco al lavoro

Spread the love

Allarme all’ex ospedale “Pagliari” di Massafra, utilizzato come presidio territoriale di assistenza, per una fuga di gas provocata dalla rottura di una condotta, avvenuta durante i lavori in corso nei pressi della struttura. L’allarme è scattato intorno alle 9.30.

Di fronte all’impossibilità di arrestare e circoscrivere la fuoriuscita del gas, i vigili del fuoco hanno deciso di disporre l’evacuazione della struttura di assistenza: c’era un concreto rischio di esplosione e è quindi prevalsa l’esigenza di proteggere i pazienti e il personale al lavoro.

Sono stati tutti trasferiti nel centro polivalente anziani. Le attività ospedaliere, comprese quelle svolte dai medici di famiglia del centro polifunzionale territoriale “Progetto Massafra”, resteranno sospese fino a quando non sarà confermata la piena sicurezza dell’edificio. Al lavoro sono i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e gli uomini della Protezione civile.

