Sbanda con l’auto e finisce tra i tavoli del bar Risciò

Sbanda con l’auto e finisce dritta verso l’ingresso del bar Risciò. Paura poco fa per i clienti che si trovavano seduti al tavolino a consumare e a chiacchierare. Si sono visti arrivare l’auto come un proiettile e sono fuggiti via. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e un’ambulanza per la donna alla guida dell’auto.

