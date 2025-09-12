venerdì, Settembre 12, 2025
Ultimo:
cronaca

Sbanda con l’auto e finisce tra i tavoli del bar Risciò

Il Faro
Momenti di paura per i clienti seduti ai tavoli del locale. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e un’ambulanza per soccorrere la donna alla guida dell’auto

Sbanda con l’auto e finisce dritta verso l’ingresso del bar Risciò. Paura poco fa per i clienti che si trovavano seduti al tavolino a consumare e a chiacchierare. Si sono visti arrivare l’auto come un proiettile e sono fuggiti via. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e un’ambulanza per la donna alla guida dell’auto.

