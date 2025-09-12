VIDEO – Allarme incendio nella stiva: atterraggio d’emergenza per un volo United Airlines a Osaka

Spread the love

Venerdì sera, un Boeing 737 della United Airlines ha dovuto effettuare un dirottamento di emergenza verso l’aeroporto internazionale del Kansai a Osaka, in Giappone, dopo che i piloti avevano ricevuto un avviso in cabina di pilotaggio che li avvisava di un incendio nella stiva.

Il volo United UA-32 è partito da Tokyo intorno alle 17:40 (ora standard giapponese) del 12 settembre per un volo di quattro ore verso Cebu, nelle Filippine. L’aereo ha raggiunto una quota di crociera di circa 34.000 piedi e ha poi iniziato a dirigersi verso sud-est, in direzione delle Filippine.