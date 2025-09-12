Visita del Direttore Regionale dei Vigili del fuoco per la Sicilia al Comando di Catania
VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA
12 Settembre 2025 – Nella mattinata di oggi, l’ing. Agatino Carrolo, Direttore Rgionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia, si è recato in visita al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania.
Ad accoglierlo il Comandante Provinciale, l’ing. Felice Iracà,il Vicario ing. Antonio Cutitta ed il personale in servizio.
Durante la visita è stato reso omaggio ai caduti del Comando ed gli è stata consegnata una targa raffigurante il personale in servizio al Comando provinciale etneo.
Il Direttore Regionale, che nei prossimi giorni si congederà dal servizio, ha voluto ringraziare tutto il personale per la professionalità messa in campo in diverse circostanze, ed ha augurato per il Comando le migliori fortune per il futuro.