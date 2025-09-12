Von der Leyen: ‘L’Europa è in lotta, sanzioni a Israele’

Spread the love

ANSA – E’ stata, soprattutto, l’occasione per un estremo richiamo ad un’Europa che appare sempre più assediata. Ursula von der Leyen, dinanzi ad un’Aula dell’Eurocamera in parte ostile, in parte perplessa sul suo operato, ha scelto di parlare chiaro su alcuni temi cardine. A cominciare da quello della difesa e del sostegno a Kiev. “L’Europa è in lotta. Una lotta per un continente unito e in pace. Per un’ Europa libera e indipendente”, ha scandito la presidente della Commissione nell’incipit del suo discorso.

Poco prima di entrare in Aula, del resto, von der Leyen era stata raggiunta dalle allarmanti notizie che giungevano dal confine Est della Polonia. Lo sconfinamento dei droni russi rappresenta, agli occhi della numero uno della Commissione, l’ennesimo vademecum sulla necessità del riarmo. L’appuntamento è a inizio ottobre, quando al Consiglio europeo informale di Copenaghen von der Leyen presenterà la sua roadmap in vista del 2030. “L’Europa difenderà ogni centimetro del suo territorio”, ha sottolineato, dando alcuni indizi sulle iniziative in cantiere.