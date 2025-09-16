martedì, Settembre 16, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Capannone in fiamme a Roveleto di Cadeo

Il Faro
Spread the love

n grosso incendio è divampato, per cause non ancora chiarite, intorno alle 10,30 di martedì 16 settembre in un capannone abbandonato a Roveleto di Cadeo, sede della ex Cadeo Carni. Una colonna di fumo nero e denso è ben visibile già da chilometri di distanza, e le autorità fanno sapere ai residenti di tenere le finestre chiuse per precauzione.
Sul posto diverse squadre di vigili del fuoco da Piacenza e da Fiorenzuola insieme ai carabinieri. Al momento non sembra siano state trovate persone all’interno.

https://www.ilpiacenza.it/cronaca/incendio-roveleto-cadeo-16-settembre.html
© IlPiacenza

Potrebbe anche interessarti

Spagna -Mancano i mezzi, i vigili del fuoco salvano il sub con un pedalò: ironia e polemiche dopo l’intervento

Il Faro

Maxi incendio in una palazzina a Bari: vigili del fuoco al lavoro per ore

Il Faro

Incendio di un cassone interno ad una azienda a Cortenuova

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *