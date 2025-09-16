Capannone in fiamme a Roveleto di Cadeo

Spread the love

n grosso incendio è divampato, per cause non ancora chiarite, intorno alle 10,30 di martedì 16 settembre in un capannone abbandonato a Roveleto di Cadeo, sede della ex Cadeo Carni. Una colonna di fumo nero e denso è ben visibile già da chilometri di distanza, e le autorità fanno sapere ai residenti di tenere le finestre chiuse per precauzione.

Sul posto diverse squadre di vigili del fuoco da Piacenza e da Fiorenzuola insieme ai carabinieri. Al momento non sembra siano state trovate persone all’interno.