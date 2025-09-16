Interventi dei Vigili del Fuoco marchigiani

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

PESARO (PU) – SOCCORSO A PERSONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 11.00 circa in via del Cinema a Pesaro per soccorrere un cercatore di funghi scivolato in un fossato.

La squadra VVF di Pesaro, utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), ha recuperato l’anziano affidandolo alle cure del personale sanitario del 118.

Dal Comando di Pesaro Urbino

APECCHIO (PU) – INCIDENTE STRADALE – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 15:15 circa ad Apecchio per soccorrere una persona finita in un fossato a seguito di un incidente con la propria moto.

All’arrivo sul posto, la squadra VVF di Cagli ha provveduto al recupero dell’infortunato, aprendosi un varco tra i rovi e liberando l’area dai rami con l’utilizzo di roncole e motosega.

Il personale del 118, giunto con l’elisoccorso, ha stabilizzato il ferito che è stato poi riportato in strada su barella e trasferito a bordo dell’eliambulanza.

Dal Comando VVF di Pesaro