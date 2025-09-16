L’Ucraina colpisce una delle principali raffinerie di petrolio della Russia, provocando esplosioni e incendi

Spread the love

Secondo quanto riferito sia dall’esercito ucraino che da funzionari russi, nella notte tra domenica e lunedì alcuni droni ucraini hanno colpito una delle più grandi raffinerie di petrolio della Russia, provocando esplosioni e innescando un incendio.

L’attacco ha preso di mira la raffineria di Kirishi, nella regione nord-occidentale di Leningrado, in Russia, ed è l’ultimo di una serie di attacchi ucraini contro le infrastrutture petrolifere russe, che secondo Kiev alimentano l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte del Cremlino.

L’impianto, gestito dal colosso petrolifero russo Surgutneftegas, produce circa 18 milioni di tonnellate di petrolio greggio all’anno ed è uno dei tre principali impianti russi per produzione.

Secondo lo Stato Maggiore ucraino, sono state segnalate esplosioni e un incendio presso la raffineria di Kirishi. È stata pubblicata una foto che mostra un incendio e nuvole di fumo sullo sfondo di un cielo notturno.

