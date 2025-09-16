Merate: delegazione Vigili del Fuoco dalla Corea del Sud in visita alla Caserma

Spread the love

Pomeriggio speciale alla Caserma dei Vigili del Fuoco di Merate, distaccamento del Comando di Lecco, dove lunedì 15 settembre è giunta una delegazione di pompieri provenienti dalla Corea del Sud. Il gruppo, appartenente al corpo Corean Gyeonoggi-do Sobanggwan, si trova in Italia dall’11 settembre e sta attraversando il Paese con l’obiettivo di conoscere da vicino diverse realtà dei vigili del fuoco italiani.

Dopo essere atterrati a Roma e aver visitato alcune delle principali città d’arte – Pompei, Napoli, Firenze e Venezia – i colleghi coreani hanno deciso di fare tappa anche a Merate, una città decisamente più piccola e meno nota rispetto alle altre che hanno scelto di visitare.

Ad accoglierli in caserma sono stati la vicesindaca Valeria Marinari e Pier Castelli, ex pompiere e oggi segretario dell’associazione Amis di pumpier de Meraa. Castelli ha illustrato agli ospiti il funzionamento del distaccamento meratese, raccontando il modo di operare e di intervenire nelle diverse situazioni di emergenza.

La delegazione coreana ha voluto ringraziare i padroni di casa omaggiando Marinari e Castelli con alcuni doni provenienti dalle loro città d’origine. Successivamente, i vigili del fuoco coreani hanno potuto visitare l’intera caserma, con un tour guidato dallo stesso Castelli, che ha mostrato loro anche i mezzi di soccorso, tra cui le camionette in dotazione al distaccamento.

Si è trattato di un incontro dal forte valore, all’insegna dello scambio culturale e professionale, che ha permesso di creare dei legami di amicizia tra due realtà operative geograficamente lontane, ma unite dalla stessa missione: quella di garantire sicurezza e soccorso ai cittadini.

