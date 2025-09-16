Mirandola (MO), le classifiche del 1° Campionato Italiano VV.F. di Pallavolo – Memorial “Francesco Egidi”, detto “Cisco”.

Spread the love

VIGILI DE FUOCO – SPORT

Nel cuore dell’Emilia, a Mirandola – cittadina che diede i natali al filosofo umanista Giovanni Pico e che oggi è diventata centro strategico e di riferimento del Distretto biomedicale italiano – si è concluso il 1° Campionato Italiano VV.F. di Pallavolo, dedicato alla memoria del collega Francesco Egidi detto “Cisco”.

Egidi è stato lo storico allenatore della sezione Pallavolo del G.S. VV.F. di Modena, e tutti i colleghi del Comando lo ricordano per carisma, competenza e indiscussa capacità motivazionale – così come ha anche testimoniato la Sig.ra Bruna, moglie del compianto collega, presente nei giorni del campionato e durante la premiazione.

Il Comando VV.F. di Modena ha incaricato dell’organizzazione del campionato il D.V. Riccardo Buganè e il V.E. Davide Casari – promotori del progetto sportivo – con l’obiettivo di rilanciare la storica disciplina sportiva che si praticava a partire dagli anni ’60 in tutti i “cortili” delle sedi di servizio. Ogni dettaglio organizzativo è stato abilmente e meticolosamente curato, consentendo agli oltre 60 partecipanti tra giocatori, tecnici e responsabili di condividere due giorni di sport all’insegna del fair play e dello spirito di squadra che contraddistingue tutte le manifestazioni sportive del Corpo Nazionale.

Un doveroso ringraziamento alle autorità locali, su tutte Letizia Budri, Sindaco di Mirandola, che – presenziando alla finale, alla premiazione ed alla cena di saluti – ha messo a disposizione di tutti i partecipanti alla manifestazione sportiva, impianti e servizi necessari per un soggiorno piacevole e confortevole nella cittadina emiliana.

Il 1° Campionato VV.F. di Pallavolo, ha visto competere – nei due principali palazzetti della cittadella dello sport – 7 Rappresentative VV.F. di altrettante Regioni, che in una prima fase – con la formula del girone all’italiana – si sono sfidati dando origine ad una classifica che ha decretato gli accoppiamenti delle due semifinali e di conseguenza delle due finali.

Sul gradino più basso del podio a sorpresa la Rappresentativa VV.F. del Molise che ha sconfitto per 2 set a 0 la Rappresentativa VV.F. della Liguria.

La finale ha visto incrociarsi in un avvincente e spettacolare match, che ha evidenziato un eccellente livello tecnico pallavolistico, la Rappresentativa del Veneto contro i padroni di casa dell’Emilia-Romagna, che hanno dominato l’incontro imponendosi con un indiscutibile 3 set a 0.

Un sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco Volontari di Mirandola che hanno collaborato in prima linea con i colleghi di Modena mettendosi a disposizione di tutti i colleghi e ospitando all’interno del Distaccamento tutti gli ospiti intervenuti nella serata conclusiva della manifestazione.