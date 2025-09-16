VIDEO – Maxi incendio nel negozio di bici. Zanni:”Danni per 250mila euro”

Spread the love

Le fiamme, poi l’esplosione che ha distrutto le vetrate del negozio facendo sobbalzare i residenti della zona di viale Sardegna. Il rogo che ha devastato il negozio di bici Reparto corse gestito da Alfio Zanni, si è sviluppato nella serata di domenica partire dalle 19,30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi.

Un intervento complesso, vista l’entità del rogo che ha finito per coinvolgere anche l’appartamento che si trova al piano piano, sopra il negozio, anch’esso danneggiato. I vigili del fuoco (erano al lavoro in 7, con vari mezzi) sono riusciti a domare le fiamme dopo diverse ore. Del negozio è rimasto ben poco.

“Al momento non sappiamo dire cos’abbia causato l’incendio – premette Alfio Zanni – Potrebbe essere stata una batteria difettosa o un cortocircuito, anche se l’impianto di messa a terra lo avevo fatto controllare a inizio estate. Sono soltanto ipotesi. Attendo l’arrivo degli esperti del nucleo di Bologna per le verifiche su quel che rimane del negozio. Poi ne saprò di più”. Le attrezzature, come anche gli arredi sono andati persi, bruciati dalle fiamme.

