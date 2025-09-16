VIDEO – Una voragine inghiotte un camion per la consegna di bibite a Città del Messico

Spread the love

Un camioncino adibito alla consegna di bibite a marchio Jarritos è caduto in una voragine a Iztapalapa, il quartiere più popoloso di Città del Messico.

Il video dell’incidente condiviso con Reuters dal sindaco di Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, mostra il camion in precario equilibrio con le ruote anteriori in aria, per poi precipitare all’indietro e essere inghiottito dalla terra mentre l’asfalto cede.

Secondo Ruiz, nessuno è rimasto ferito nell’incidente, che secondo lei è avvenuto quando la “vecchissima” rete fognaria della città è crollata sotto di esso.

“Siamo arrivati ​​pochi minuti dopo che il camion carico di bibite era affondato e, mentre coordinavamo le azioni preventive, il peso ha finito per farlo affondare completamente”, ha scritto Ruiz in un post sui social media.

https://www.huffpost.com/entry/sinkhole-soda-delivery-truck-mexico-city_n_68c82f2fe4b04bfe9a6ef950