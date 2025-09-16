martedì, Settembre 16, 2025
Ultimo:
cronacaInternazionale

VIDEO – Una voragine inghiotte un camion per la consegna di bibite a Città del Messico

Il Faro
Spread the love

 Un camioncino adibito alla consegna di bibite a marchio Jarritos è caduto in una voragine a Iztapalapa, il quartiere più popoloso di Città del Messico.

Il video dell’incidente condiviso con Reuters dal sindaco di Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, mostra il camion in precario equilibrio con le ruote anteriori in aria, per poi precipitare all’indietro e essere inghiottito dalla terra mentre l’asfalto cede.

Secondo Ruiz, nessuno è rimasto ferito nell’incidente, che secondo lei è avvenuto quando la “vecchissima” rete fognaria della città è crollata sotto di esso.

“Siamo arrivati ​​pochi minuti dopo che il camion carico di bibite era affondato e, mentre coordinavamo le azioni preventive, il peso ha finito per farlo affondare completamente”, ha scritto Ruiz in un post sui social media.

https://www.huffpost.com/entry/sinkhole-soda-delivery-truck-mexico-city_n_68c82f2fe4b04bfe9a6ef950

Potrebbe anche interessarti

Governo: Conte al Quirinale, colloquio con Mattarella dopo il voto di fiducia

Il Faro

VIDEO – 14 morti e molti feriti nell’incendio al Rituraj Hotel, un hotel di sei piani nel quartiere di Burrabazar a Calcutta,

Il Faro

Onorificenze dell’ordine al merito della Repubblica ai 25 residenti nel Perugino – tra i premiati anche il Vigile del Fuoco folignate Luciano Ballarin

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *