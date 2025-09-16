martedì, Settembre 16, 2025
Vigili del fuoco

Villafranca di Verona (VR), Vigili del fuoco intervenuti per incidente stradale.

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Poco prima delle 20.30 di ieri i Vigili del fuoco sono intervenuti sulla SS 62, nel comune di Villafranca di Verona, per un grave incidente stradale che ha visto coinvolte quattro autovetture e un totale di cinque persone.

In particolare una di esse, rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo, è stata liberata dai Vigili del fuoco. Tutti i feriti sono stati presi in carico dal personale sanitario del Suem 118 e successivamente trasportati all’ospedale di Villafranca.

Il traffico ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza e la rimozione dei veicoli incidentati. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per accertare le cause e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

