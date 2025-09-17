Bolzano – Bloccato per ore su un isolotto dell’Isarco, salvato all’alba dai Vigili del Fuoco

Spread the love

Un uomo è stato tratto in salvo all’alba dopo essere rimasto bloccato per ore su un isolotto del fiume Isarco, a Bolzano, tra i ponti Roma e Palermo. L’intervento di soccorso è stato effettuato dal Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano, che è riuscito a raggiungere l’uomo grazie all’utilizzo di un gommone.

L’operazione si è svolta nelle prime ore della mattinata del 17 settembre e ha richiesto la massima prontezza da parte dei soccorritori. L’uomo, rimasto isolato nel corso della notte, è stato ritrovato in condizioni di salute precarie, presentando evidenti sintomi di ipotermia.

“È stato poi trasportato in ospedale”, ha comunicato l’ANSA, specificando che sul luogo dell’intervento è giunta anche la Polizia, a supporto delle operazioni e per chiarire la dinamica dell’accaduto.

