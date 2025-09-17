mercoledì, Settembre 17, 2025
Cade nel vigneto e batte violentemente la testa, inutili i soccorsi: è morto Giacomo Perregrini

Il Faro
SONDRIO. Si chiama Giacomo Perregrini, l’uomo di 94 anni che è morto a Buglio in Monte. L’anziano è stato trovato senza vita in un terrazzamento nella vigna in località Ronco.

Sulle cause della morto sono in corso degli accertamenti. Potrebbe esserci stata una caduta fatale oppure un malore che non gli ha lasciato scampo. 

L’uomo ha sbattuto violentemente la testa. Quando il personale sanitario è arrivato sul posto ha potuto solamente constatare il decesso. Inutili, purtroppo, i tentativi di rianimazione. 

https://www.ildolomiti.it/cronaca/2025/cade-nel-vigneto-e-batte-violentemente-la-testa-inutili-i-soccorsi-e-morto-giacomo-perregrini

