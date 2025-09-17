Chiesa storica distrutta da un incendio

Spread the love

GRASSY CREEK, NC ( WBTV /Gray News) – Una chiesa storica nella Carolina del Nord è andata a fuoco nel fine settimana.

Un incendio è scoppiato domenica presso la Grassy Creek Community Church nella contea di Ashe poco prima delle 10 del mattino. Sono intervenuti diversi vigili del fuoco, insieme ai paramedici, ai funzionari di emergenza della contea e al capo dei vigili del fuoco.

Le autorità hanno dichiarato che quando i vigili del fuoco sono arrivati, hanno trovato la chiesa già avvolta dalle fiamme, con il fuoco che usciva dalle finestre e dal tetto.