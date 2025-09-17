mercoledì, Settembre 17, 2025
Incendio alla Baumann di via Conicchio, sul posto i Vigili del fuoco

È già stato domato il rogo che si è generato da un possibile errore di un operatore in una macchina per la verniciatura all’interno dello stabilimento Baumann di via Conicchio in città.

Le squadre dei Vigili del fuoco intervenuti nell’azienda hanno domato le fiamme e hanno presto avuto la meglio utilizzando degli schiumogeni sull’incendio scoppiato all’interno dell’azienda che realizza molle e sistemi di ammortizzazione per automotive.

Fortunatamente nel corso dell’incendio non si sono manifestati danni o ferimenti di persone: esclusi quindi infortuni, con la situazione che ad ora pare assolutamente sotto controllo.

