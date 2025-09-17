Incidente sull’Autostrada A12 Roma-Civitavecchia, si è ribaltato un tir

Spread the love

Incidente sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia, dove nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 settembre, un tir si è ribaltato ed è finito fuori strada. Il fatto è avvenuto precisamente al chilometro 53.600 in direzione di Grosseto, intorno alle 16.45, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra 17A di Civitavecchia.

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’autista dell’autoarticolato ha perso il controllo improvvisamente e per cause ancora da accertare, finendo fuori strada. Per fortuna l’incidente non ha visto coinvolti altri veicoli. I pompieri hanno soccorso il conducente, uscito autonomamente dall’abitacolo, e lo hanno successivamente affidato alle cure degli operatori sanitari del 118 arrivati sul posto. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.

I vigili del fuoco di Civitavecchi si sono occupati in seguito di mettere in sicurezza sia il mezzo che l’area interessata dall’incidente. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della polizia stradale di Civitavecchia per i rilievi del caso e per la gestione del traffico veicolare.

