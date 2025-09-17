Tir si ribalta nei pressi di una rotonda, trasportava 180 lavatrici: litri di gasolio sulla strada 

Spread the love

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) – Un tir che trasportava 180 lavatrici si è ribaltato in corrispondenza di una rotonda in via circonvallazione a Castelfranco Veneto intorno alle 12.30 di oggi, martedì 16 settembre.

Dal serbatoio dell’autoarticolato continuavano a fuoriuscire liquidi infiammabili come gasolio e adblue (liquido utilizzato per ridurre la quantità di inquinamento atmosferico creato da un motore diesel) che è stato necessario asciugare per evitare possibili esplosioni. Illeso il conducente del mezzo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e anche il mezzo. Presente sul posto anche la polizia locale che ha cercato di smaltire il traffico che si stava accumulando.

