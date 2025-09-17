mercoledì, Settembre 17, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

VIDEO – Reggio Calabria, incendio al mercato ortofrutticolo

Il Faro
Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Un incendio dalla tarda mattinata di oggi ha interessato l’area del mercato ortofrutticolo di Reggio Calabria. Le fiamme, sviluppatesi da cumuli di materiali di scarto, si sono propagate all’interno di alcuni box presenti nella struttura.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dalle sedi di Villa San Giovanni, Melito Porto Salvo e dalla sede centrale di Reggio Calabria. In supporto alle operazioni di spegnimento sono state altresì impiegate due autobotti per il rifornimento idrico e l’automezzo chilolitrico dell’aeroporto, con capacità di 25.000 litri.

Non si registrano danni a persone. L’intervento dei Vigili del Fuoco è tuttora in corso per la completa estinzione delle fiamme e la messa in sicurezza dell’area interessata.

Potrebbe anche interessarti

Commemorazione del 22° anniversario della tragedia del Drago 56

Il Faro

Rogo al cementificio di Comabbio. Venti Vigili del Fuoco in azione, le fiamme divorano 30 tonnellate di materiale tessile

Il Faro

Incendio di materassi e masserizie nella fabbrica dismessa ex Parmalat

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *