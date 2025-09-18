giovedì, Settembre 18, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Bus con studenti prende fuoco nel Barese, tutti salvi

Il Faro
Spread the love

ANSA – Momenti di paura, senza nessuna conseguenza per i passeggeri, nel primo pomeriggio di oggi alle porte di Casamassima, dove un autobus articolato delle Ferrovie Sud Est, impegnato nella corsa delle 13.30 tra Triggiano e Casamassima, ha preso fuoco.
    Sul mezzo viaggiavano molti studenti, che sono stati messi in salvo dall’autista prima che si sprigionassero le fiamme.

Sul posto, lungo la provinciale 75, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare per oltre un’ora per spegnere le fiamme.

Potrebbe anche interessarti

Verona, terribile scontro frontale a Selva di Progno: quattro feriti estratti dalla lamiere dai Vigili del fuoco

Il Faro

 VIDEO – Tre vigili del fuoco sono rimasti feriti dopo che due enormi insegne di un negozio sono crollate nell’incendio

Il Faro

Carenze del personale formatore professionale e di settore impegnato nei corsi di formazione di ingresso – Attribuzione di risorse straordinarie per il I trimestre 2025.

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *