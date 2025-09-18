Bus con studenti prende fuoco nel Barese, tutti salvi

Spread the love

ANSA – Momenti di paura, senza nessuna conseguenza per i passeggeri, nel primo pomeriggio di oggi alle porte di Casamassima, dove un autobus articolato delle Ferrovie Sud Est, impegnato nella corsa delle 13.30 tra Triggiano e Casamassima, ha preso fuoco.

Sul mezzo viaggiavano molti studenti, che sono stati messi in salvo dall’autista prima che si sprigionassero le fiamme.

Sul posto, lungo la provinciale 75, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare per oltre un’ora per spegnere le fiamme.