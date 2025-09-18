Incendio di un furgone a Gavorrano sulla SS 1

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Un furgone adibito al trasporto di bibite è stato completamente distrutto da un incendio mentre percorreva la SS1 Aurelia, corsia sud, in prossimità dell’uscita di Gavorrano.

L’autista, accortosi delle fiamme, ha prontamente accostato il mezzo in una piazzola di sosta e, insieme al passeggero, ha allertato i soccorsi. Entrambi gli occupanti sono rimasti illesi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Grosseto, che hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Durante l’intervento la carreggiata è rimasta temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso.

La Polizia Stradale di Massa Marittima ha regolato la viabilità e sta effettuando gli accertamenti di rito.