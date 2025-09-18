giovedì, Settembre 18, 2025
Vigili del fuoco

Incendio nella notte alle Industrie Generali di Samarate

ncendio nella tarda serata di mercoledì 17 settembre alle “Industrie Generali” di Samarate, con intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme, bonificare e fare rilievi.

L’allarme è scattato alle 20.38, l’ora in cui anche diversi abitanti della zona hanno sentito un boato che sarebbe collegato con l’episodio.
Le fiamme si sono sviluppate nello stabilimento (oggi Westlake) di via Milano e il Comando dei vigili del fuoco di Varese ha inviato sul posto un’autopompa e un’autobotte, la dotazione standard per incendi.

Il rogo non era in realtà ampio: si è sviluppato in un cassone mobile in una zona periferica dello stabilimento. Le operazioni di spegnimento non hanno richiesto l’intervento di altri mezzi, ma i vigili del fuoco hanno operato fino alle 23.30.

