 Pompieropoli a Rocca di Cave Palestrina

giovedì, Settembre 18, 2025
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO

Il giorno 08/08/2025 presso il Comune di Rocca di Cave Palestrina, abbiamo dato vita, come ANVVF Sez, Dipartimentale, ad una Pompieropoli.

La manifestazione ha avuto un enorme successo, tanti sono stati i bimbi entusiasti che si sono cimentati nelle varie attività. Alla manifestazione abbiamo avuto anche l’onore della partecipazione della Sindaca Dot.sa Federici e della Giunta.

Ringraziamo anche i colleghi vigili che si sono adoperati per la riuscita dell’evento.

