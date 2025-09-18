giovedì, Settembre 18, 2025
Pompieropoli presso lo stabilimento balneare delle SCA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO

Nelle giornate del 9 e 10 agosto, presso lo stabilimento balneare delle S.C.A. di Torvaianica, l’ANNVF Dipartimento, con la collaborazione del personale delle SCA presente, ha organizzato una Pompieropoli.

La manifestazione, data la novità, ha suscitato una grande interesse e coinvolto in modo gioioso sia i genitori che i bimbi.

Al termine dell’evento ogni bambino ha ricevuto il diploma di “Giovane Pompiere”.

