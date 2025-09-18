giovedì, Settembre 18, 2025
Scontro tra auto a Palazzolo dello Stella: quattro feriti

Quattro feriti, di cui uno estratto dall’auto ed elitrasportato in ospedale. È il bilancio dello scontro frontale che si è verificato alle ore 13 circa del 18 settembre, a Palazzolo dello Stella, sulla ss14.


Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato una vettura sul piano stradale con gli occupanti feriti ma già fuori dal mezzo e assistiti dal personale sanitario e il secondo veicolo,coinvolto nell’incidente, fuori dalla carreggiata con la parte anteriore in un fossato e l’autista ferito e incastrato nell’abitacolo.

