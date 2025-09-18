Vasto incendio a Scario, fiamme minacciano le abitazioni: Vigili del Fuoco al lavoro

Spread the love

Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato nelle prime ore del pomeriggio a Scario, in località Marcaneto.

Le fiamme alte, visibili anche da lontano, hanno velocemente invaso una vasta area. Il fuoco ha rapidamente avvolto l’intera vegetazione, resa secca dalle alte temperature degli ultimi periodi, e i numerosi alberi di eucalipto presenti in tutta l’area. Circondati dalle fiamme anche alcuni tralicci della luce.

Allertati i soccorsi, sul posto immediato è stato l’arrivo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino, con entrambi i mezzi a disposizione, per procedere con le operazioni di spegnimento del rogo. Il pericolo era che le fiamme potessero raggiungere anche alcune abitazioni presenti in zona.

Fortunatamente non è stata registrata la presenza di persone ferite. Ancora ignote le cause che hanno determinato lo scoppio del rogo che presumibilmente è di natura dolosa.

